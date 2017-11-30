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На Изоплите на несколько дней отключат холодную воду
30 ноябрь 2017 (13:10)
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2017. В микрорайоне Изоплит Екатеринбурга на пять дней отключат холодную воду. Об этом говорится на сайте администрации Кировского района города.
«Водоканал» отключит холодное водоснабжение в микрорайоне Изоплит 30 ноября, 1 и 4 декабря. В эти дни будет отключено электроснабжение насосной станции Горводопровода на ул. Изоплитной. Она будет обесточена с 08.00 до 17.00 ориентировочно, но возобновление подачи холодной воды может произойти позже, когда работа системы водоснабжения нормализуется», — говорится в сообщении.
Без холодного водоснабжения останутся жители домов по ул. Изоплитной, Фабричной, переулков Артиллеристов, Физиков, Коломенский и Брикетный.
«Водоканал» отключит холодное водоснабжение в микрорайоне Изоплит 30 ноября, 1 и 4 декабря. В эти дни будет отключено электроснабжение насосной станции Горводопровода на ул. Изоплитной. Она будет обесточена с 08.00 до 17.00 ориентировочно, но возобновление подачи холодной воды может произойти позже, когда работа системы водоснабжения нормализуется», — говорится в сообщении.
Без холодного водоснабжения останутся жители домов по ул. Изоплитной, Фабричной, переулков Артиллеристов, Физиков, Коломенский и Брикетный.
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