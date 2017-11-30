Новости дня
Уставной капитал банка ФК «Открытие» уменьшат до 1 рубля
30 ноябрь 2017 (12:52)
УрБК, Москва, 30.11.2017. Банк ФК «Открытие» на основании приказа Банка России уменьшает уставный капитал до 1 руб.
«Уменьшить уставный капитал публичного акционерного общества банк «Финансовая Корпорация Открытие» до одного рубля путем уменьшения номинальной стоимости 208,321 млн обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 руб. каждая и 12,1 млн привилегированных именных бездокументарных акций с неопределенным размером дивиденда номинальной стоимостью 50 руб. каждая общей номинальной стоимостью 11,22 млрд руб.», — говорится в сообщении.
Отметим, что 29 ноября 2017 года Банк России возложил функции временной администрации по управлению ФК «Открытие» на Управляющую компанию «Фонда консолидации банковского сектора» (ФКБС).
«Уменьшить уставный капитал публичного акционерного общества банк «Финансовая Корпорация Открытие» до одного рубля путем уменьшения номинальной стоимости 208,321 млн обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 руб. каждая и 12,1 млн привилегированных именных бездокументарных акций с неопределенным размером дивиденда номинальной стоимостью 50 руб. каждая общей номинальной стоимостью 11,22 млрд руб.», — говорится в сообщении.
Отметим, что 29 ноября 2017 года Банк России возложил функции временной администрации по управлению ФК «Открытие» на Управляющую компанию «Фонда консолидации банковского сектора» (ФКБС).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Банк России передал «ФК Открытие» под управление УК ФКБС
- Уставный капитал «НПО автоматики» будет увеличен до 3,2 млрд рублей
- Правительство РФ увеличило уставной капитал РЖД почти на 5 млрд рублей
- Уставный капитал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» уменьшен
- Свердловская область приобрела акции ОАО «Уральский университетский комплекс» на 46 млн. рублей
Loading...