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Уставной капитал банка ФК «Открытие» уменьшат до 1 рубля

УрБК, Москва, 30.11.2017. Банк ФК «Открытие» на основании приказа Банка России уменьшает уставный капитал до 1 руб.



«Уменьшить уставный капитал публичного акционерного общества банк «Финансовая Корпорация Открытие» до одного рубля путем уменьшения номинальной стоимости 208,321 млн обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 руб. каждая и 12,1 млн привилегированных именных бездокументарных акций с неопределенным размером дивиденда номинальной стоимостью 50 руб. каждая общей номинальной стоимостью 11,22 млрд руб.», — говорится в сообщении.



Отметим, что 29 ноября 2017 года Банк России возложил функции временной администрации по управлению ФК «Открытие» на Управляющую компанию «Фонда консолидации банковского сектора» (ФКБС).

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