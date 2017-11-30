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ГИБДД: Власти Екатеринбурга вводят автомобилистов в заблуждение новой схемой движения на Малышева

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2017. Решения администрации Екатеринбурга по изменению схемы движения по улице Малышева вводят в заблуждение автомобилистов, сообщили УрБК в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



С позиции Госавтоинспекции, мероприятия, проведенные администрацией Екатеринбурга, выполнены с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации.



В частности, речь идет об установке светофора Т.5 при отсутствии дорожных знаков 5.14 «Полоса для маршрутных транспортных средств», обозначающих специально выделенную полосу, и нанесения сплошной линии разметки 1.1, которая исключает возможность выезда автолюбителей с места парковки от строения № 126 ул. Малышева.



«Таким образом, проведенные администрацией города Екатеринбурга мероприятия на указанном участке не только вводят в заблуждение участников дорожного движения, но и значительно снижают пропускную способность улицы Малышева. Данные действия, в очередной раз свидетельствуют о необдуманности принимаемых администрацией города Екатеринбурга решений, направленных на организацию движения общественного транспорта», — прокомментировали в пресс-службе областного УГИБДД.



В итоге Госавтоинспекция внесла представление в адрес администрации Екатеринбурга с требованием изменить схему организации дорожного движения на указанном участке.



Кроме того, за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ. Для юридического лица штраф по данной статье составляет от 200 до 300 тыс. руб.

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