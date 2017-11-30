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С начала года в Екатеринбурге количество покупок в онлайн-магазине «МегаФона» выросло на треть

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2017. В Екатеринбурге каждый третий оформленный заказ в онлайн-магазине «МегаФона» приходится на телефон или смартфон. Чаще всего такой шопинг выбирают мужчины в возрасте 25-40 лет, которые заказывают товар через мобильный интернет, сообщает пресс-служба «МегаФона» на Урале.



Телефоны, смартфоны и планшеты входят в топ-3 товаров, которые горожане покупают в глобальной сети. Такой выбор обусловлен экономией времени. По данным GFK, именно екатеринбуржцы называют эту причину чаще, чем в среднем по стране.



Покупатели предпочитают выбирать мобильные устройства здесь и сейчас, поэтому все популярнее посещение интернет-магазинов со смартфонов и планшетов. С начала года в Екатеринбурге количество таких заказов в «МегаФоне» выросло на треть. Наиболее удобным способом получения товара жители столицы Урала называют самовывоз.



«Порядка 80% пользователей интернет-магазинов предпочитают забирать товар самостоятельно. Поэтому на днях мы открыли точку выдачи нашей продукции в центре Екатеринбурга. Здесь покупатели смогут быстро получить заказ в удобное время, а также протестировать его и проконсультироваться со специалистом», — отмечает директор «МегаФон Ритейл» на Урале Алексей Быков.

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