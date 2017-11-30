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За год россияне сократили объемы покупки бутилированной воды на 17%

УрБК, Москва, 30.11.2017. В октябре индекс «Кофе с Молоком» сократился на 2,5%, что с учетом накопленной инфляции дает его снижение более чем на 5%, сообщает исследовательский холдинг «Ромир».



Сокращение индекса в годовом выражении связано со снижением цен на дорогостоящие составляющие индекса. Кофе подешевел на 3,4%, шоколад — на 7,1%. При этом объемы покупки кофе снизились на 1%, а шоколада выросли на 5,4%. К тому же сокращение объемов покупки бутилированной воды на 17% оказалось весомее, чем рост ее цены на 12,5%. Молоко же в годовом выражении почти не изменилось ни в цене (+1,4%), ни в объемах (-0,1%).



Относительно сентября 2017 года индекс вырос на 0,4% и таким образом вдвое превзошел значение инфляции в 0,2%. По сравнению с предыдущим месяцем на 3% сократилась доля семей, которые покупали воду и шоколад. Объемы покупки шоколада при этом сократились на 5,5%, кофе — на 0,7%. Молоко, наоборот, прибавило в объемах 4%.



При этом вода за месяц подорожала на 5,2%, шоколад — на 7,2%. Однако рост цен не смог ощутимо скорректировать ситуацию. К тому же молоко и кофе за месяц подешевели на 0,3% и 0,1% соответственно, что также повлияло на темпы роста индекса.



«Таким образом, можно говорить, что относительно сентября россияне умерили аппетит к подорожавшему шоколаду, сократили немного покупки кофе и значительно — воды. Месячный рост индекса поддерживается за счет растущих цен, а годовое падение, как раз наоборот, объясняется снижением цен на ингредиенты индекса», — заключают аналитики.



Напомним, индекс простых удовольствий учитывает динамику цен и спрос на категории товаров повседневного спроса, которые не входят в установленный минимальный набор продуктов, — молоко, кофе, шоколад и бутилированную воду.

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