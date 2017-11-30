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Таможенники в аэропорту Кольцово изъяли у мужчины 300 ювелирных украшений

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2017. В Екатеринбургском аэропорту Кольцово у мужчины изъяли 300 ювелирных украшений. Об этом сообщает пресс-служба Кольцовской таможни.



Гражданин РФ, прилетевший из Стамбула, провозил ювелирные изделия в багаже. Среди упаковок с носками были спрятаны кольца, серьги и цепочки. Также часть изделий была вшита в рукава дубленки и запрятана в подкладе.



«После досмотра пассажир добровольно достал из кармана куртки еще восемь ювелирных изделий. В результате таможенники изъяли порядка 300 ювелирных украшений. По словам пассажира, носки и дубленку ему подарил давний приятель, у которого он отдыхал в Стамбуле. О том, что скрывалось в вещах, мужчина якобы не знал», — говорится в сообщении.



В данный момент проводится административное расследование. Партия украшений изъята и отправлена на экспертизу. Специалисты установят стоимость изделий, а также состав металла.



В отношении гражданина вынесено определение об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ «Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров, либо путем придания одним товарам вида других при перемещении через таможенную границу Таможенного союза».



Если вина пассажира будет доказана, ему грозит штраф от одной второй до трехкратного размера стоимости перевозимых товаров и их конфискация.

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