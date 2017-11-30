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США призвали к полной экономической блокаде КНДР

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли предложила всем странам «порвать любые отношения с КНДР». Об этом она заявила в ходе экстренного заседания Совета Безопасности Всемирной организации. Об этом сообщает Reuters.



Дипломат пояснила, что ее предложение, в частности, касается торговых отношений, а также рабочей силы, которую предлагает Пхеньян. Кроме того, США считают необходимым отнять у КНДР права и привилегии в ООН, включая право голоса.



В свою очерель российский постпред Василий Небензя призвал КНДР, США и Южную Корею отказаться от провокаций. По его словам, Москва просит Пхеньян прекратить ракетные и ядерные испытания, а Вашингтону и Сеулу следует отказаться от запланированных на декабрь военных учений, способных накалить и так взрывоопасную обстановку. При этом, заявил российский дипломат, Москва не приемлет претензий КНДР на обретение статуса ядерной державы.

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