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Отравленный брат Ким Чен Ына возил с собой атропин
30 ноябрь 2017 (11:15)
Отравленный в Малайзии брат северокорейского лидера Ким Чен Нам имел при себе атропин. Об этом в суде заявили судебные эксперты, передает малайзийская газета Star.
В момент смерти в рюкзаке убитого были найдены 12 ампул атропина — универсального антидота против фосфорорганических боевых отравляющих веществ. В частности, атропин спасает и при поражении нервно-паралитическим газом VX, которым был убит Ким Чен Нам.
О том, что родственник Ким Чен Ына скончался от VX, стало известно 27 ноября. Об этом заявила эксперт-медик Нурлиза Абдулла. Помимо следов боевого аэрозоля на коже жертвы, на причины смерти указали суженные зрачки Ким Чен Нама и большое количество экскрементов на его нижнем белье.
В момент смерти в рюкзаке убитого были найдены 12 ампул атропина — универсального антидота против фосфорорганических боевых отравляющих веществ. В частности, атропин спасает и при поражении нервно-паралитическим газом VX, которым был убит Ким Чен Нам.
О том, что родственник Ким Чен Ына скончался от VX, стало известно 27 ноября. Об этом заявила эксперт-медик Нурлиза Абдулла. Помимо следов боевого аэрозоля на коже жертвы, на причины смерти указали суженные зрачки Ким Чен Нама и большое количество экскрементов на его нижнем белье.
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