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В Чернобыльской зоне отчуждения погиб турист

В Чернобыльской зоне отчуждения турист из Белоруссии погиб, упав с высоты 15 метров при попытке взобраться на засекреченную радиолокационную станцию «Дуга». Об этом сообщает «Интерфакс».



27 ноября два гражданина Белоруссии и россиянка проникли на территорию недействующего засекреченного военного объекта в Чернобыле. 33-летний белорус сорвался с радиолокационной станции «Дуга», поднявшись на высоту 15 метров.



Представитель правоохранительных органов Украины сообщил: «Молодые люди, как и большинство туристов-экстремалов, хотели получить яркие впечатления и фото. 33-летний сталкер выбрал для этого радиолокационную башню, что находится в нескольких километрах от станции. Не рассчитав свои силы, он сорвался с 15-метровой высоты. Медики лишь констатировали смерть».

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