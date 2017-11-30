Новости дня

В екатеринбургском метро демонтировали два торговых павильона

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2017. В екатеринбургском метрополитене на станциях «Уралмаш» и «Машиностроителей» демонтировали два торговых павильона. Об этом сообщает Управление ФССП России по Свердловской области.



«В Октябрьский районный отдел судебных приставов поступил исполнительный документ о необходимости индивидуального предпринимателя, занявшего площадь в переходах, вернуть Екатеринбургскому МУП «Екатеринбургский метрополитен» площади в пешеходном переходе станций «Проспект Космонавтов» (6 кв. м.), и «Уралмаш» (3 кв. м.) путем демонтажа торговых павильонов», — говорится в сообщении.



Сооружения были снесены за счет метрополитена с последующим взысканием с предпринимателя стоимости работ, а также исполнительского сбора в размере 5 тыс. руб. Должник при демонтаже присутствовать отказался.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: