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В екатеринбургском метро демонтировали два торговых павильона
30 ноябрь 2017 (11:02)
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2017. В екатеринбургском метрополитене на станциях «Уралмаш» и «Машиностроителей» демонтировали два торговых павильона. Об этом сообщает Управление ФССП России по Свердловской области.
«В Октябрьский районный отдел судебных приставов поступил исполнительный документ о необходимости индивидуального предпринимателя, занявшего площадь в переходах, вернуть Екатеринбургскому МУП «Екатеринбургский метрополитен» площади в пешеходном переходе станций «Проспект Космонавтов» (6 кв. м.), и «Уралмаш» (3 кв. м.) путем демонтажа торговых павильонов», — говорится в сообщении.
Сооружения были снесены за счет метрополитена с последующим взысканием с предпринимателя стоимости работ, а также исполнительского сбора в размере 5 тыс. руб. Должник при демонтаже присутствовать отказался.
«В Октябрьский районный отдел судебных приставов поступил исполнительный документ о необходимости индивидуального предпринимателя, занявшего площадь в переходах, вернуть Екатеринбургскому МУП «Екатеринбургский метрополитен» площади в пешеходном переходе станций «Проспект Космонавтов» (6 кв. м.), и «Уралмаш» (3 кв. м.) путем демонтажа торговых павильонов», — говорится в сообщении.
Сооружения были снесены за счет метрополитена с последующим взысканием с предпринимателя стоимости работ, а также исполнительского сбора в размере 5 тыс. руб. Должник при демонтаже присутствовать отказался.
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