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Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2017. Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды продлило предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях в Свердловской области до конца недели.



«С 20 часов 29 ноября до 20 часов 3 декабря на территории Свердловской области сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 3 декабря», — говорится на сайте ведомства.



Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в регионе, которые могут вызвать смог на территории области, действует с 25 ноября. Как отмечают синоптики, пока государственные метеостанции не зафиксировали случаев задымленности атмосферы и появления несвойственного воздуху запаха.

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