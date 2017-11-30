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Роскомнадзор может заблокировать сервис BlaBlaCar
30 ноябрь 2017 (09:57)
УрБК, Москва, 30.11.2017. Популярный в России сервис организации совместных поездок (райдшеринг) BlaBlaCar может быть заблокирован Роскомнадзором по требованию прокуратуры Тимашевского района Краснодарского края. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
С жалобами на деятельность сервиса в прокуратуру обратилась ассоциация «Региональный автотранспортный союз (РАС)», которая сочла, что он способствует организации регулярных нелегальных коммерческих перевозок. В свою очередь, заявление по поводу деятельности BlaBlaCar в августе этого года подала в суд Тимашевская районная прокуратура, которая указала на то, что сервис предоставляет информационные услуги лицам, осуществляющим коммерческие перевозки без разрешения.
В итоге Тимашевский райсуд 12 сентября признал запрещенными сведения о совместных поездках на автотранспорте, распространяемые на сайте www.blablacar.ru. В настоящее время ООО «Комьюто Рус», российский оператор сервиса BlaBlaCar, обжалует это решение. Дата слушания в апелляции еще не назначена.
Отметим, что если решение Тимашевского райсуда вступит в силу, Роскомнадзор обязан будет заблокировать доступ к ресурсу на всей территории России.
Компания BlaBlaCar была основана в 2006 году в Париже, услугами сервиса пользуются 50 млн клиентов в 22 странах, в России сервис существует с февраля 2014 года.
С жалобами на деятельность сервиса в прокуратуру обратилась ассоциация «Региональный автотранспортный союз (РАС)», которая сочла, что он способствует организации регулярных нелегальных коммерческих перевозок. В свою очередь, заявление по поводу деятельности BlaBlaCar в августе этого года подала в суд Тимашевская районная прокуратура, которая указала на то, что сервис предоставляет информационные услуги лицам, осуществляющим коммерческие перевозки без разрешения.
В итоге Тимашевский райсуд 12 сентября признал запрещенными сведения о совместных поездках на автотранспорте, распространяемые на сайте www.blablacar.ru. В настоящее время ООО «Комьюто Рус», российский оператор сервиса BlaBlaCar, обжалует это решение. Дата слушания в апелляции еще не назначена.
Отметим, что если решение Тимашевского райсуда вступит в силу, Роскомнадзор обязан будет заблокировать доступ к ресурсу на всей территории России.
Компания BlaBlaCar была основана в 2006 году в Париже, услугами сервиса пользуются 50 млн клиентов в 22 странах, в России сервис существует с февраля 2014 года.
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