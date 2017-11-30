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В Екатеринбурге из-за пожара в отеле Angelo эвакуировали 136 человек
30 ноябрь 2017 (09:46)
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2017. В Екатеринбурге рядом с аэропортом Кольцово из-за возгорания в отеле Angelo by Vienna House Ekaterinburg эвакуировали 136 человек.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило вечером накануне.
«В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация. Персонал отеля оперативно организовал эвакуацию людей. Из здания были эвакуированы 136 человек. Информации о пострадавших не поступало», — комментируют в пресс-службе ведомства.
Горела обшивка наружной стены здания между вторым и третьим этажом. Площадь пожара составила 5 кв. м. Первым к месту происшествия прибыл пожарный расчет аэропорта и оперативно справился с огнем.
После этого пожарно-спасательные подразделения Екатеринбурга обследовали помещения отеля. Причину возгорания устанавливают дознаватели.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило вечером накануне.
«В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация. Персонал отеля оперативно организовал эвакуацию людей. Из здания были эвакуированы 136 человек. Информации о пострадавших не поступало», — комментируют в пресс-службе ведомства.
Горела обшивка наружной стены здания между вторым и третьим этажом. Площадь пожара составила 5 кв. м. Первым к месту происшествия прибыл пожарный расчет аэропорта и оперативно справился с огнем.
После этого пожарно-спасательные подразделения Екатеринбурга обследовали помещения отеля. Причину возгорания устанавливают дознаватели.
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