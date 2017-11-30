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В Екатеринбурге осужден застройщик пяти многоквартирных домов на землях ИЖС

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2017. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Алексею Борздому, построившему пять многоквартирных домов в зоне индивидуальной жилой застройки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Как установлено в суде, А. Борздый вел строительство на землях ИЖС с июня 2011 года по апрель 2015 года.



«В дальнейшем Борздый реализовал доли от данных объектов под видом отдельных жилых квартир 111 гражданам путем заключения договоров инвестирования. Своими незаконными действиями он причинил ущерб потерпевшим на общую сумму свыше 135 млн руб.», — говорится в сообщении.



По итогам рассмотрения дела суд признал застройщика виновным по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Осужденному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Также суд обязал его выплатить потерпевшим весь ущерб.

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