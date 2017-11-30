Новости дня
В Екатеринбурге осужден застройщик пяти многоквартирных домов на землях ИЖС
30 ноябрь 2017 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2017. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Алексею Борздому, построившему пять многоквартирных домов в зоне индивидуальной жилой застройки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Как установлено в суде, А. Борздый вел строительство на землях ИЖС с июня 2011 года по апрель 2015 года.
«В дальнейшем Борздый реализовал доли от данных объектов под видом отдельных жилых квартир 111 гражданам путем заключения договоров инвестирования. Своими незаконными действиями он причинил ущерб потерпевшим на общую сумму свыше 135 млн руб.», — говорится в сообщении.
По итогам рассмотрения дела суд признал застройщика виновным по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Осужденному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Также суд обязал его выплатить потерпевшим весь ущерб.
Как установлено в суде, А. Борздый вел строительство на землях ИЖС с июня 2011 года по апрель 2015 года.
«В дальнейшем Борздый реализовал доли от данных объектов под видом отдельных жилых квартир 111 гражданам путем заключения договоров инвестирования. Своими незаконными действиями он причинил ущерб потерпевшим на общую сумму свыше 135 млн руб.», — говорится в сообщении.
По итогам рассмотрения дела суд признал застройщика виновным по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Осужденному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Также суд обязал его выплатить потерпевшим весь ущерб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Реже осужден интернет-мошенник за махинации на рынке аренды жилья
- Суд приговорил соучастника Александра Куковякина к трем годам исправительной колонии
- Жителя Екатеринбурга будут судить за строительство шести многоквартирников на землях ИЖС
- В Екатеринбурге за злоупотребление полномочиями осужден руководитель строительной компании «Регионстрой»
- Генеральный директор ООО РТК «Синтойл», уличенная в мошенничестве при строительстве жилья для УФСБ по Свердловской области, приговорена к 6 годам лишения свободы
Loading...