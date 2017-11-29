Новости дня

В Свердловской области назначен министр инвестиций и развития региона

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2017. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о назначении Виктории Казаковой министром инвестиций и развития региона. Соответствующий указ подписан 29 ноября, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



В. Казакова стала одним из лидеров рейтинга, составленного экспертной комиссией по итогам первых двух этапов конкурса на замещение должностей министра экономики и министра инвестиций Свердловской области.



По итогам тестового этапа В. Казакова набрала 100 баллов. Еще 685 баллов она получила по результатам презентации стратегии инвестиционного развития Свердловской области. Третьим этапом конкурса стало собеседование с губернатором Е. Куйвашевым.



Виктория Казакова имеет два высших образования. Она окончила Уральский государственный технический университет и Уральский государственный университет им. А. М. Горького. С 2004 года занимала различные должности в министерстве промышленности — от главного специалиста до заместителя министра.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: