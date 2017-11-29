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В Академическом районе Екатеринбурга начинают строить квартиры-студии
29 ноябрь 2017 (17:55)
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2017. В Академическом районе Екатеринбурга впервые будут возводиться 25-этажные дома с квартирами различного формата, в том числе студиями. Об этом рассказал генеральный директор АО «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.
По его словам, в новом «Квартале на набережной», расположенном рядом с будущим деловым центром района и Преображенским парком, уже идут продажи жилья в таких домах по договорам долевого строительства.
Социальная инфраструктура квартала будет включать детский сад, школу, подземные и надземные паркинги, парковую зону. Сдача первых двух высоток запланирована на III квартал 2019 года.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
По его словам, в новом «Квартале на набережной», расположенном рядом с будущим деловым центром района и Преображенским парком, уже идут продажи жилья в таких домах по договорам долевого строительства.
Социальная инфраструктура квартала будет включать детский сад, школу, подземные и надземные паркинги, парковую зону. Сдача первых двух высоток запланирована на III квартал 2019 года.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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