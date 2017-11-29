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Кадырова обвинили в организации госпереворота в Черногории

Главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова включили в уголовное дело о государственном перевороте в Черногории в 2016 году. Об этом сообщили лидеры оппозиции европейской страны в российский МИД, передает газета «Известия».



Милан Кнежевич и Андрия Мандич, обвиняемые в подготовке госпереворота при содействии Москвы, направили в дипломатическое ведомство России письмо, в котором просят о поддержке. В нем они проинформировали, что Кадыров якобы тоже причастен к делу.



По версии черногорских прокуроров, чеченский лидер агитировал лидеров мусульманской общины страны за сотрудничество с «Демфронтом» с целью смены действующей власти.



«Это попытка довести до конца сумасшедшую конспирологическую теорию о «российском следе» в черногорских выборах. Судебный процесс — способ оправдать политику правящего режима, которая отвечает интересам западных держав. Военные базы и антироссийские санкции нужны не черногорскому народу, а Вашингтону», — сказал председатель Демократической народной партии, лидер «Демфронта» Кнежевич.

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