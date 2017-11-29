Дайджест
В Госдепартаменте раскритиковали выборы на Кубе
29 ноябрь 2017 (17:45)
Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что муниципальные выборы на Кубе не были демократичными. Об этом сообщает портал «Газета.ру».
«К сожалению, прошедшие выборы вновь демонстрируют, как кубинский режим сохраняет авторитарный строй, пытаясь создать иллюзию демократии во всем мире», — сказала Науэрт.
Она отметила, что режим не допустил до участия в выборах многих независимых кандидатов. По словам представителя Госдепа, это подрывает демократию на Кубе.
«К сожалению, прошедшие выборы вновь демонстрируют, как кубинский режим сохраняет авторитарный строй, пытаясь создать иллюзию демократии во всем мире», — сказала Науэрт.
Она отметила, что режим не допустил до участия в выборах многих независимых кандидатов. По словам представителя Госдепа, это подрывает демократию на Кубе.
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