Дайджест

В Госдепартаменте раскритиковали выборы на Кубе

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что муниципальные выборы на Кубе не были демократичными. Об этом сообщает портал «Газета.ру».



«К сожалению, прошедшие выборы вновь демонстрируют, как кубинский режим сохраняет авторитарный строй, пытаясь создать иллюзию демократии во всем мире», — сказала Науэрт.



Она отметила, что режим не допустил до участия в выборах многих независимых кандидатов. По словам представителя Госдепа, это подрывает демократию на Кубе.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: