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Житель Канады признал свою вину во взломе аккаунтов Yahoo

29 ноябрь 2017 (17:45)

Карим Баратов, гражданин Канады родом из Казахстана, обвиняемый в хакерской атаке на аккаунты пользователей Yahoo, признал вину. Об этом сообщается на сайте минюста США.

По информации следствия, Баратов взламывал почтовые аккаунты, получая личную информацию граждан США и России. В сообщении минюста отмечается, что он мог при этом сотрудничать с сотрудниками российских спецслужб.

Экс-гендиректор компании Марисса Майер ранее обвинила во взломе аккаунтов «русских агентов».

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