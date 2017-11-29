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Великобритания может заплатить 65 млрд евро за Brexit

Великобритания может заплатить до 65 млрд евро за Brexit из-за давления ЕС, которое привело к принятию законопроекта по выходу королевства из Евросоюза. Об этом сообщает The Guardian.



Высокопоставленный источник в ЕС заявил изданию, что Великобритания согласилась оплатить свою долю в неоплаченных союзом счетах, займах, пенсиях и других финансовых обязательствах. Отмечается, что страна выплатит ЕС издержки за 44 года своего членства.



Отмечается, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила согласие правительства на увеличение суммы, выплачиваемой при Brexit. Однако источник дал понять, что в британском кабмине голосовали не за конкретную сумму, а за общий механизм начисления выплат.

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