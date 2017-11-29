Академический преображается

В Академическом районе Екатеринбурга сданы два первых дома в Преображенском квартале, стартовали продажи в новом Квартале с набережной, расположенном рядом с будущим деловым центром территории. С особенностями новой застройки, а также ходом работ по формированию ландшафта Преображенского парка и строительству улицы Академика Сахарова ознакомили участников пресс-тура представители АО «РСГ-Академическое».Как отметили в компании, в 2018 году в самом молодом районе уральской столицы в первые классы пойдут порядка 1,5 тыс. детей. В связи с этим особенно актуальным стало завершение строительства второй очереди школы № 23, которая сможет принять учеников 1 сентября.Важной вехой уходящего года для Академического стало также возведение девятого по счету детского сада на 250 мест. Его планируют сдать уже в декабре.«Наш детский сад рассчитан на 250 малышей, в нем будет 10 групп. Уже сформирован педагогический состав, до конца года я получу акт сдачи-приемки. Тогда по готовности ясельной комиссии дети станут к нам приходить уже в январе-феврале. Нужно сказать, что здание садика отличается от других в Академическом: его внешний вид по цветовому решению сочетается с окрестными домами. Есть замечательная детская площадка, внутри современная, удобная и безопасная сантехника и кухонное оборудование», — рассказала заведующая садиком Татьяна Лихачева.Также в этом году начались работы в Преображенском парке: на сегодняшний день здесь идут работы по формированию ландшафта, при активном участии жителей района высажены первые три аллеи.«Площадь парка составляет 50 га: на такой территории можно разместить инфраструктуру для отдыха на любой вкус. В парке будут детские площадки, зоны для взрослых, кафе, аттракционы. Сейчас мы завозим грунт, в том числе для создания образа Уральских гор. Земляные работы закончим в будущем году, посадим траву и начнем привлекать бизнес для организации активностей», — пояснил генеральный директор «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.Но наиболее важными событиями 2017 года, по словам руководителя компании, для района стали работы по возведению Преображенского квартала и строительству улицы Академика Сахарова. К концу 2018 года новая транспортная артерия будет продолжена до улицы Амундсена.Виктор Киселев отметил, что Преображенский квартал будет, пожалуй, самым комфортным жильем для новоселов Академического.«Из окон домов можно будет видеть всю панораму парка, люди, выйдя из подъезда, сразу смогут выходить на аллеи. Детские площадки на придомовых территориях мы хотим установить не типовые, а разные, чтобы ребятам было интересно. Два дома здесь уже заселяются, третий готовится к сдаче. Идет продажа квартир, в том числе по договорам долевого строительства», — пояснил он.Также сотрудники «РСГ-Академическое» рассказали участникам пресс-тура о ходе и перспективах возведения Квартала на набережной, расположенного рядом с будущим деловым центром района. Здесь также уже стартовали продажи жилья по договорам долевого участия в строительстве. Новые дома с оригинально оформленными фасадами будут различной этажности и предложат новоселам самый разнообразный формат — от студий до пятикомнатных квартир.Таким образом, Академический район Екатеринбурга сегодня выходит на новый этап развития. Он связан с преображением территории, предназначенной для отдыха жителей, видоизменением фасадов новостроек, новациями в сфере технологий и материалов. Также застройщик активно осваивает ранее не применявшиеся рыночные инструменты, формируя предложение практически на любой вкус и кошелек.