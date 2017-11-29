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Курортный сбор в Крыму начнут собирать с мая 2018 года
29 ноябрь 2017 (16:51)
УрБК, Москва, 21.11.2017. Государственный совет Крыма принял закон о введении с мая 2018 года курортного сбора. Об этом сообщает пресс-служба местного парламента.
С туристов будут взимать по 10 руб. за сутки проживания в Алуште, Евпатории, Саки, Судаке, Феодосии, Ялте и Черноморском районе.
Сбор будет взиматься ежегодно с 1 мая по 30 сентября. Граждане, которые будут приезжать на полуостров на лечение по полису обязательного медицинского страхования, от уплаты курортного сбора будут освобождены.
Кроме Крыма, курортный сбор начнут взимать в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях.
С туристов будут взимать по 10 руб. за сутки проживания в Алуште, Евпатории, Саки, Судаке, Феодосии, Ялте и Черноморском районе.
Сбор будет взиматься ежегодно с 1 мая по 30 сентября. Граждане, которые будут приезжать на полуостров на лечение по полису обязательного медицинского страхования, от уплаты курортного сбора будут освобождены.
Кроме Крыма, курортный сбор начнут взимать в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях.
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