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В Свердловской области создали рабочую группу по вопросам развития рынка облигаций
29 ноябрь 2017 (17:37)
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2017. Правительство Свердловской области приняло постановление о создании межведомственной рабочей группы по вопросам развития регионального рынка облигаций и взаимодействию с Уральским управлением Банка России, направленное на выявление организаций, нуждающихся в финансировании, оказании консультативной помощи потенциальным эмитентам.
В состав рабочей группы вошли первый заместитель губернатора Алексей Орлов (председатель), и.о. министра инвестиций и развития Александр Породнов (заместитель председателя), директор департамента координации инвестиций и государственно-частного партнерства министерства инвестиций и развития Юлия Курносенко (секретарь).
В состав рабочей группы вошли первый заместитель губернатора Алексей Орлов (председатель), и.о. министра инвестиций и развития Александр Породнов (заместитель председателя), директор департамента координации инвестиций и государственно-частного партнерства министерства инвестиций и развития Юлия Курносенко (секретарь).
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