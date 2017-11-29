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В Свердловской области создали рабочую группу по вопросам развития рынка облигаций

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2017. Правительство Свердловской области приняло постановление о создании межведомственной рабочей группы по вопросам развития регионального рынка облигаций и взаимодействию с Уральским управлением Банка России, направленное на выявление организаций, нуждающихся в финансировании, оказании консультативной помощи потенциальным эмитентам.



В состав рабочей группы вошли первый заместитель губернатора Алексей Орлов (председатель), и.о. министра инвестиций и развития Александр Породнов (заместитель председателя), директор департамента координации инвестиций и государственно-частного партнерства министерства инвестиций и развития Юлия Курносенко (секретарь).

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