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Просроченная задолженность «Альфа-банка» по корпоративным кредитам за месяц выросла на 53,6%

УрБК, Москва, 29.11.2017. Просроченная задолженность «Альфа-банка» по корпоративным кредитам в октябре выросла на 53,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщается на сайте Банка России.



Общая сумма задолженности к 1 ноября 2017 года составила 110,8 млрд руб. По итогам месяца «Альфа-банк» оказался на первом месте по корпоративной задолженности среди российских банков.



На второе место вышел банк «ФК Открытие», чей долг в октябре вырос на 17,7% (на 18,56 млрд руб.) и составил 123 млрд руб.

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