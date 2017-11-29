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В Свердловской области запустили систему online-контроля за капремонтом многоквартирных домов

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2017. В Свердловской области внедрили систему online-контроля за капремонтом домов — «Око капремонта». Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.



Благодаря своей разработке региональный оператор исключит вероятность фальсификаций в отчетах организаций строительного надзора, а также получит возможность оперативного мониторинга сроков и качества работ подрядчиков.



«Ранее представители организаций строительного контроля оформляли отчетность по выполненным на домах работам исключительно в своем офисе, а не на объектах, что увеличивало количество ошибок при составлении отчета и не исключало возможность фальсификации данных. С внедрением «Ока капремонта» стройконтроль должен формировать отчет непосредственно на объекте, а именно — заносить всю необходимую по дому информацию в мобильное приложение на смартфоне с обязательной фотофиксацией процесса ремонта. Последняя производится только с геометкой, что позволяет исключить вероятность фальсификации отчетности до 98%. И если фотография, прикрепленная к отчету, не будет соответствовать месту расположения дома, программа нас сразу же об этом оповестит», — пояснил генеральный директор Регионального фонда капремонта Свердловской области Станислав Суханов.

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