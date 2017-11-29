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В Екатеринбурге с начала года зарегистрировано 1,8 тыс. заявок на ликвидацию утечек газа

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2017. Число аварийных заявок от потребителей газа в Екатеринбурге за последние семь лет выросло на 20%, в том числе за счет роста города и увеличения числа абонентов. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник центрального аварийно-диспетчерского управления АО «Екатеринбурггаз» Иван Саенко.



Если в 2011 году в аварийную службу поступило 6 тыс. 800 заявок, то в 2017 году — 7 тыс. 600. Из них 1 тыс. 800 связаны с утечками газа.



«Заявки с утечками несут в себе наибольшую угрозу взрывов, пожаров, разрушений. Аварийные бригады при получении любой такой заявки немедленно выезжают на место и принимают меры по недопущению ЧС. При этом надо отметить, что среди причин аварийных вызовов доля нарушений правил пользования газом абонентами выросла почти в 10 раз. Если в 2011 году в ходе выполнения аварийных заявок выявлено 59 нарушений, то в 2017 году — уже 457», — рассказал И. Саенко.



Самые частые нарушения, выявляемые аварийными бригадами, это открытые конфорки; оставление включенной плиты без присмотра. Кроме того, абоненты самовольно устанавливают газовое оборудование, что часто приводит к утечке газа.



Остается актуальной проблема доступа в дома горожан для проведения планового техобслуживания.



«В этом году не был обеспечен доступ для планового технического обслуживания в 554 квартиры и 270 частных домов. Собственников приходится разыскивать всеми силами, уговаривать проверить их же оборудование для безопасности», — отметил И. Саенко.

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