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Официальный курс долл. США снизился на 8 коп., евро — на 29 коп.

29 ноябрь 2017 (16:01)

УрБК, Москва, 29.11.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 ноября. Курс долл. США снизился на 8 коп., до 58,33 руб., евро — на 29 коп., до 69,20 руб.

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