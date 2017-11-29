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В Ирбитском районе на территории колхоза «Россия» незаконно вырыли котлован

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2017. В Ирбитском районе Свердловской области на территории колхоза «Россия» незаконно вырыли котлован, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора Свердловской области.



При проверке на землях сельскохозяйственного назначения был обнаружен котлован площадью 4 225 кв. м., с которого снят плодородный слой почвы и перемещен на участки с плохим качеством плодородия почвы.



«Котлован вырыт под строительство лагуны для молочного комплекса. Разрешение и проект на строительство лагуны юридическим лицом не представлены. Также отсутствует проект рекультивации земельного участка», — говорится в сообщении.



После проверки был составлен протокол об административном правонарушении. Вынесено постановление о наложении штрафа должностному лицу в сумме 5 тыс. руб.

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