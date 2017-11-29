Новости дня
В Ирбитском районе на территории колхоза «Россия» незаконно вырыли котлован
29 ноябрь 2017 (15:48)
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2017. В Ирбитском районе Свердловской области на территории колхоза «Россия» незаконно вырыли котлован, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора Свердловской области.
При проверке на землях сельскохозяйственного назначения был обнаружен котлован площадью 4 225 кв. м., с которого снят плодородный слой почвы и перемещен на участки с плохим качеством плодородия почвы.
«Котлован вырыт под строительство лагуны для молочного комплекса. Разрешение и проект на строительство лагуны юридическим лицом не представлены. Также отсутствует проект рекультивации земельного участка», — говорится в сообщении.
После проверки был составлен протокол об административном правонарушении. Вынесено постановление о наложении штрафа должностному лицу в сумме 5 тыс. руб.
При проверке на землях сельскохозяйственного назначения был обнаружен котлован площадью 4 225 кв. м., с которого снят плодородный слой почвы и перемещен на участки с плохим качеством плодородия почвы.
«Котлован вырыт под строительство лагуны для молочного комплекса. Разрешение и проект на строительство лагуны юридическим лицом не представлены. Также отсутствует проект рекультивации земельного участка», — говорится в сообщении.
После проверки был составлен протокол об административном правонарушении. Вынесено постановление о наложении штрафа должностному лицу в сумме 5 тыс. руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Артели старателей «Нейва» в Невьянске грозит штраф за порчу земель
- На Среднем Урале свинокомплекс группы «Хороший вкус» уличили в загрязнении почвы цинком и медью
- ООО «Семена Урала» оштрафовано за нарушения требований земельного законодательства
- В Реже арендатор оштрафован за неэффективное использование земельного участка
- Свердловский транспортный прокурор проведет проверку обстоятельств появления котлована вблизи аэропорта Кольцово
Loading...