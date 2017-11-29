ЕВРАЗ НТМК освоил производство высокопрочной балки

Сотрудники ЕВРАЗ НТМК показали журналистам производство новой, уникальной для российского рынка продукции — строительной балки высокой прочности классов С390 и С440. В настоящее время разработка нижнетагильского завода востребована не только в нашей стране, но и на азиатском рынке. ЕВРАЗ НТМК возлагает серьезные надежды на массовую переориентацию российских девелоперов с использования железобетона на металлопрокатные конструкции, что станет мощным драйвером роста внутреннего спроса на строительные балки.В 2017 году специалисты конвертерного цеха ЕВРАЗ НТМК разработали особый химический состав новой марки стали. Благодаря легированию ванадием и уникальной технологии производства проката только НТМК сейчас способен производить прокатные двутавры высоких классов прочности — 390 и 440. Подобную продукцию можно применять для различных видов строительных конструкций с высоким уровнем нагрузок. Ее использование позволяет уменьшить металлоемкость конструкций на 5-15% и таким образом снизить себестоимость возведения объектов.С начала 2017 года ЕВРАЗ НТМК освоил производство 15 новых двутавровых профилей: 4 по американскому стандарту ASTM и 11 в развитие российской линейки этой продукции по новому национальному стандарту ГОСТ.Освоенные профили 25К7-10, 30К8-13, 25Ш4-6 облегчают работу проектировщика и монтажника металлоконструкций при строительстве многоэтажных зданий на металлическом каркасе, позволяют упростить узлы стыка колонн по высоте и делают саму колонну компактнее. Новые профили дополнили линейку двутавров, что позволяет проектировщику более точно подбирать сечение проектируемых конструкций по требуемым параметрам. В дальнейших планах ЕВРАЗ НТМК — освоение всей доступной линейки профилей нового ГОСТа.Двутавры применялись в проекте «Ямал-СПГ», при строительстве инфраструктуры для нефтяных месторождений Сибири и Урала, для таких уникальных объектов, как «Лахта центр», стадион «Лужники», а также для Московского метрополитена.Как сообщил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев, высокопрочные балки также отгружались для возведения высотных зданий в ОАЭ. В настоящее время усилия предприятия нацелены на увеличение доли металлоконструкций при возведении новых объектов.«Средний срок службы бетона составляет 50-70 лет. Использование стали является более рациональным и эффективным решением. Тем более сейчас наблюдается тренд на новые технологии. Стальное строительство использовалось при строительстве олимпийских объектов в Сочи. Сейчас оно применяется при возведении Крымского моста», — рассказал Алексей Кушнарев.В этих условиях производители металлоконструкций не столько конкурируют между собой, сколько вместе продвигают сталь на строительный рынок. Для этого ЕВРАЗ, «Северсталь», «Мечел» и «Объединенная металлургическая компания» создали Ассоциацию развития стального строительства.«В России доля металлоконструкций при возведении зданий составляет 13%. Для сравнения, в Норвегии — 48%, в Швеции — 65%. Две недели назад я был в Японии. Мы шли с коллегами по Токио. В этом городе практически все из стали построено. Несмотря на сейсмическую ситуацию в стране, они ничего не боятся, потому что уверены в прочности своих объектов», — рассказал руководитель дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Максим Андриасов.Отметим, что до конца 2018 года ЕВРАЗ представит строительному рынку линейку типовых проектов зданий с применением стальных металлоконструкций. Инвесторы смогут пользоваться ей абсолютно бесплатно.«Нам необходимо научить строительный рынок использовать металлопрокат в тех областях, где он применяется слабо или не применяется вообще. Мы хотим внести свой вклад в развитие этой технологии в России», — сообщил менеджер проекта развития рынка металлоконструкций ЕВРАЗа Евгений Самарин.Представители ЕВРАЗ НТМК объясняют, что многие архитекторы и проектировщики еще по советской привычке используют при строительстве бетон даже там, где целесообразнее использовать сталь. Как только ситуация изменится, спрос на высокопрочные балки в России резко увеличится.