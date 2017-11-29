Статьи
ЕВРАЗ НТМК освоил производство высокопрочной балки
29 ноябрь 2017 (15:06)
Сотрудники ЕВРАЗ НТМК показали журналистам производство новой, уникальной для российского рынка продукции — строительной балки высокой прочности классов С390 и С440. В настоящее время разработка нижнетагильского завода востребована не только в нашей стране, но и на азиатском рынке. ЕВРАЗ НТМК возлагает серьезные надежды на массовую переориентацию российских девелоперов с использования железобетона на металлопрокатные конструкции, что станет мощным драйвером роста внутреннего спроса на строительные балки.
В 2017 году специалисты конвертерного цеха ЕВРАЗ НТМК разработали особый химический состав новой марки стали. Благодаря легированию ванадием и уникальной технологии производства проката только НТМК сейчас способен производить прокатные двутавры высоких классов прочности — 390 и 440. Подобную продукцию можно применять для различных видов строительных конструкций с высоким уровнем нагрузок. Ее использование позволяет уменьшить металлоемкость конструкций на 5-15% и таким образом снизить себестоимость возведения объектов.
С начала 2017 года ЕВРАЗ НТМК освоил производство 15 новых двутавровых профилей: 4 по американскому стандарту ASTM и 11 в развитие российской линейки этой продукции по новому национальному стандарту ГОСТ.
Освоенные профили 25К7-10, 30К8-13, 25Ш4-6 облегчают работу проектировщика и монтажника металлоконструкций при строительстве многоэтажных зданий на металлическом каркасе, позволяют упростить узлы стыка колонн по высоте и делают саму колонну компактнее. Новые профили дополнили линейку двутавров, что позволяет проектировщику более точно подбирать сечение проектируемых конструкций по требуемым параметрам. В дальнейших планах ЕВРАЗ НТМК — освоение всей доступной линейки профилей нового ГОСТа.
Двутавры применялись в проекте «Ямал-СПГ», при строительстве инфраструктуры для нефтяных месторождений Сибири и Урала, для таких уникальных объектов, как «Лахта центр», стадион «Лужники», а также для Московского метрополитена.
Как сообщил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев, высокопрочные балки также отгружались для возведения высотных зданий в ОАЭ. В настоящее время усилия предприятия нацелены на увеличение доли металлоконструкций при возведении новых объектов.
«Средний срок службы бетона составляет 50-70 лет. Использование стали является более рациональным и эффективным решением. Тем более сейчас наблюдается тренд на новые технологии. Стальное строительство использовалось при строительстве олимпийских объектов в Сочи. Сейчас оно применяется при возведении Крымского моста», — рассказал Алексей Кушнарев.
В этих условиях производители металлоконструкций не столько конкурируют между собой, сколько вместе продвигают сталь на строительный рынок. Для этого ЕВРАЗ, «Северсталь», «Мечел» и «Объединенная металлургическая компания» создали Ассоциацию развития стального строительства.
«В России доля металлоконструкций при возведении зданий составляет 13%. Для сравнения, в Норвегии — 48%, в Швеции — 65%. Две недели назад я был в Японии. Мы шли с коллегами по Токио. В этом городе практически все из стали построено. Несмотря на сейсмическую ситуацию в стране, они ничего не боятся, потому что уверены в прочности своих объектов», — рассказал руководитель дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Максим Андриасов.
Отметим, что до конца 2018 года ЕВРАЗ представит строительному рынку линейку типовых проектов зданий с применением стальных металлоконструкций. Инвесторы смогут пользоваться ей абсолютно бесплатно.
«Нам необходимо научить строительный рынок использовать металлопрокат в тех областях, где он применяется слабо или не применяется вообще. Мы хотим внести свой вклад в развитие этой технологии в России», — сообщил менеджер проекта развития рынка металлоконструкций ЕВРАЗа Евгений Самарин.
Представители ЕВРАЗ НТМК объясняют, что многие архитекторы и проектировщики еще по советской привычке используют при строительстве бетон даже там, где целесообразнее использовать сталь. Как только ситуация изменится, спрос на высокопрочные балки в России резко увеличится.
В 2017 году специалисты конвертерного цеха ЕВРАЗ НТМК разработали особый химический состав новой марки стали. Благодаря легированию ванадием и уникальной технологии производства проката только НТМК сейчас способен производить прокатные двутавры высоких классов прочности — 390 и 440. Подобную продукцию можно применять для различных видов строительных конструкций с высоким уровнем нагрузок. Ее использование позволяет уменьшить металлоемкость конструкций на 5-15% и таким образом снизить себестоимость возведения объектов.
С начала 2017 года ЕВРАЗ НТМК освоил производство 15 новых двутавровых профилей: 4 по американскому стандарту ASTM и 11 в развитие российской линейки этой продукции по новому национальному стандарту ГОСТ.
Освоенные профили 25К7-10, 30К8-13, 25Ш4-6 облегчают работу проектировщика и монтажника металлоконструкций при строительстве многоэтажных зданий на металлическом каркасе, позволяют упростить узлы стыка колонн по высоте и делают саму колонну компактнее. Новые профили дополнили линейку двутавров, что позволяет проектировщику более точно подбирать сечение проектируемых конструкций по требуемым параметрам. В дальнейших планах ЕВРАЗ НТМК — освоение всей доступной линейки профилей нового ГОСТа.
Двутавры применялись в проекте «Ямал-СПГ», при строительстве инфраструктуры для нефтяных месторождений Сибири и Урала, для таких уникальных объектов, как «Лахта центр», стадион «Лужники», а также для Московского метрополитена.
Как сообщил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев, высокопрочные балки также отгружались для возведения высотных зданий в ОАЭ. В настоящее время усилия предприятия нацелены на увеличение доли металлоконструкций при возведении новых объектов.
«Средний срок службы бетона составляет 50-70 лет. Использование стали является более рациональным и эффективным решением. Тем более сейчас наблюдается тренд на новые технологии. Стальное строительство использовалось при строительстве олимпийских объектов в Сочи. Сейчас оно применяется при возведении Крымского моста», — рассказал Алексей Кушнарев.
В этих условиях производители металлоконструкций не столько конкурируют между собой, сколько вместе продвигают сталь на строительный рынок. Для этого ЕВРАЗ, «Северсталь», «Мечел» и «Объединенная металлургическая компания» создали Ассоциацию развития стального строительства.
«В России доля металлоконструкций при возведении зданий составляет 13%. Для сравнения, в Норвегии — 48%, в Швеции — 65%. Две недели назад я был в Японии. Мы шли с коллегами по Токио. В этом городе практически все из стали построено. Несмотря на сейсмическую ситуацию в стране, они ничего не боятся, потому что уверены в прочности своих объектов», — рассказал руководитель дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Максим Андриасов.
Отметим, что до конца 2018 года ЕВРАЗ представит строительному рынку линейку типовых проектов зданий с применением стальных металлоконструкций. Инвесторы смогут пользоваться ей абсолютно бесплатно.
«Нам необходимо научить строительный рынок использовать металлопрокат в тех областях, где он применяется слабо или не применяется вообще. Мы хотим внести свой вклад в развитие этой технологии в России», — сообщил менеджер проекта развития рынка металлоконструкций ЕВРАЗа Евгений Самарин.
Представители ЕВРАЗ НТМК объясняют, что многие архитекторы и проектировщики еще по советской привычке используют при строительстве бетон даже там, где целесообразнее использовать сталь. Как только ситуация изменится, спрос на высокопрочные балки в России резко увеличится.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ЕВРАЗ НТМК первым в России начал производство высокопрочной балки
- ЕВРАЗ НТМК поставил продукцию для строительства депо «Саларьево» в Московском метрополитене
- ЕВРАЗ НТМК отгрузил продукцию для строительства нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим»
- ЕВРАЗ НТМК освоил производство новой продукции для вагоностроения
- ЕВРАЗ НТМК продолжает участвовать в строительстве жилого комплекса в квартале «Парк легенд»
Loading...