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Свердловской области выделили более 1 млрд рублей на развитие жилищного строительства

УрБК, Москва, 29.11.2017. Минстрой РФ распределил 20 млрд рублей субсидий на развитие жилищного строительства в российских регионах на 2018-2020 годы. Об этом сообщает РИА «Недвижимость».



Больше всего средств будет выделено Карачаево-Черкесии — 1,34 млрд руб. Дагестан, Татарстан и Белгородская область получат по 1,2 млрд руб., Свердловская область — 1,16 млрд руб., Воронежская область — чуть больше 1 млрд руб.



Меньше всего средств получит Ярославская область — 43,36 млн руб., Камчатка — 85,9 млн руб. и Оренбургская область — 93,9 млн руб.

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