Кризис

Каждый пятый россиянин отказывается от расходов на свой досуг

Каждый пятый россиянин ничего не тратит для организации своего досуга, свидетельствуют данные соцопроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Согласно исследованию, большинство россиян — 43% — тратят на эти цели не более 10% от семейного бюджета. Еще 16% из числа опрошенных расходуют на эти цели от 11 до 20%. 22% россиян ничего не тратят на организацию своего досуга.



Социологи также отметили, что за последние пять лет в два раза выросло число людей, предпочитающих отдохнуть на природе: с 17% в 2010 году до 34% в 2017 году. Таким образом, этот вид отдыха стал на сегодня самым популярным в стране.



Также вдвое увеличилось число россиян, отдающих предпочтение домашнему хобби — с 11% до 26% соответственно. Третью строчку рейтинга вариантов проведения досуга занимают встречи с друзьями (30%).

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