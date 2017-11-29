Кризис

Каждый пятый россиянин отказывается от расходов на свой досуг

29 ноябрь 2017 (15:02)

Каждый пятый россиянин ничего не тратит для организации своего досуга, свидетельствуют данные соцопроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию, большинство россиян — 43% — тратят на эти цели не более 10% от семейного бюджета. Еще 16% из числа опрошенных расходуют на эти цели от 11 до 20%. 22% россиян ничего не тратят на организацию своего досуга.

Социологи также отметили, что за последние пять лет в два раза выросло число людей, предпочитающих отдохнуть на природе: с 17% в 2010 году до 34% в 2017 году. Таким образом, этот вид отдыха стал на сегодня самым популярным в стране.

Также вдвое увеличилось число россиян, отдающих предпочтение домашнему хобби — с 11% до 26% соответственно. Третью строчку рейтинга вариантов проведения досуга занимают встречи с друзьями (30%).

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