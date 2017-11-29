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Toyota отзывает в России 9,3 тыс. автомобилей из-за проблем с подушкой безопасности
29 ноябрь 2017 (14:46)
УрБК, Москва, 29.11.2017. ООО «Тойота Мотор», которое является официальным представителем автоконцерна Toyota в России, отзывает 9 тыс. 310 автомобилей модели Hilux. Об этом сообщает Росстандарт.
«Причиной отзыва является существующая вероятность того, что на указанных автомобилях может некорректно сработать водительская подушка безопасности во время аварии. В рамках отзывной кампании на транспортных средствах будет выполнена замена газогенератора водительской подушки безопасности», — говорится в сообщении.
Отзыву подлежат автомобили, произведенные с 2 сентября 2011 года по 28 ноября 2014 года.
«Причиной отзыва является существующая вероятность того, что на указанных автомобилях может некорректно сработать водительская подушка безопасности во время аварии. В рамках отзывной кампании на транспортных средствах будет выполнена замена газогенератора водительской подушки безопасности», — говорится в сообщении.
Отзыву подлежат автомобили, произведенные с 2 сентября 2011 года по 28 ноября 2014 года.
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