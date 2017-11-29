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Застройщика гостиницы на улице Бажова в Екатеринбурге могут признать банкротом
29 ноябрь 2017 (14:27)
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2017. Госжилнадзор провел проверку ООО «Энергоремстройкомплект», которое привлекло денежные средства участников долевого строительства здания для строительства гостиницы со встроенной закрытой автостоянкой и трансформаторной подстанцией в Екатеринбурге на ул. Бажова, 166. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее Госжилнадзор установил отклонение застройщика от примерного графика строительства более чем на 6 месяцев.
В ходе проведенной проверки экономическая и документальная обоснованность затрат ООО «Энергоремстройкомплект» была подтверждена в полном объеме. По плану гостиницу на ул. Бажова должны ввести в эксплуатацию не позднее IV квартале 2017 года.
Вместе с тем в Госжилнадзоре сообщили, что 11 ноября 2017 года определением арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Энергоремстройкомплект» была введена процедура наблюдения (сроком на 6 месяцев).
В реестр требований кредиторов включены требования администрации Екатеринбурга по оплате арендной платы в размере 1 млн 372 тыс. руб.
Ранее Госжилнадзор установил отклонение застройщика от примерного графика строительства более чем на 6 месяцев.
В ходе проведенной проверки экономическая и документальная обоснованность затрат ООО «Энергоремстройкомплект» была подтверждена в полном объеме. По плану гостиницу на ул. Бажова должны ввести в эксплуатацию не позднее IV квартале 2017 года.
Вместе с тем в Госжилнадзоре сообщили, что 11 ноября 2017 года определением арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Энергоремстройкомплект» была введена процедура наблюдения (сроком на 6 месяцев).
В реестр требований кредиторов включены требования администрации Екатеринбурга по оплате арендной платы в размере 1 млн 372 тыс. руб.
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