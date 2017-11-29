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В Екатеринбурге еженедельно дешевеет до 750 квартир на вторичном рынке

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2017. Средняя цена предложения одного квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга составила 67 тыс. 150 руб. За последние четыре недели показатель вырос на 0,7%, с начала года снижение составило 1,4%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За последние 4 недели количество объектов в базе данных УПН снизилось на 1,2%. По сравнению с началом года выбор у покупателей сократился на 5,1%. По состоянию на 27 ноября 2017 года в базе данных Уральской палаты недвижимости выставляется около 9 тыс. 600 квартир и 1 тыс. 750 комнат в коммуналках. В городах-спутниках (Арамили, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске) предлагается около 800 квартир.



Как сообщают аналитики, еженедельно в базе данных УПН дешевеет 650-750 квартир. В течение ноября этот процесс коснулся каждой четвертой квартиры.

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