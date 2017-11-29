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В Екатеринбурге еженедельно дешевеет до 750 квартир на вторичном рынке
29 ноябрь 2017 (13:41)
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2017. Средняя цена предложения одного квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга составила 67 тыс. 150 руб. За последние четыре недели показатель вырос на 0,7%, с начала года снижение составило 1,4%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
За последние 4 недели количество объектов в базе данных УПН снизилось на 1,2%. По сравнению с началом года выбор у покупателей сократился на 5,1%. По состоянию на 27 ноября 2017 года в базе данных Уральской палаты недвижимости выставляется около 9 тыс. 600 квартир и 1 тыс. 750 комнат в коммуналках. В городах-спутниках (Арамили, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске) предлагается около 800 квартир.
Как сообщают аналитики, еженедельно в базе данных УПН дешевеет 650-750 квартир. В течение ноября этот процесс коснулся каждой четвертой квартиры.
За последние 4 недели количество объектов в базе данных УПН снизилось на 1,2%. По сравнению с началом года выбор у покупателей сократился на 5,1%. По состоянию на 27 ноября 2017 года в базе данных Уральской палаты недвижимости выставляется около 9 тыс. 600 квартир и 1 тыс. 750 комнат в коммуналках. В городах-спутниках (Арамили, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске) предлагается около 800 квартир.
Как сообщают аналитики, еженедельно в базе данных УПН дешевеет 650-750 квартир. В течение ноября этот процесс коснулся каждой четвертой квартиры.
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