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ЦБ рассматривает возможность ограничения рисков банковского кредитования физлиц

УрБК, Москва, 29.11.2017. ЦБ РФ рассматривает возможность ограничения рисков банковского кредитования населения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление зампреда Банка России Василия Поздышева на встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной АРБ.



«В общем и целом кредиты физическим лицам за 10 месяцев выросли на 9,8%. То есть вот такая динамика уже заставляет нас начинать думать о том, не стоит ли начать дополнительно ограничивать с точки зрения коэффициентов риска, повышения коэффициентов риска темпы роста кредитов физическим лицам», — сказал В. Поздышев.



Он уточнил, что за 10 месяцев кредиты предприятиям нефинансового сектора выросли на 2,9%. «Нам бы хотелось видеть более сбалансированную структуру, более сбалансированный рост между двумя сегментами кредитования — предприятий и граждан», — отметил зампред ЦБ.

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