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ЦБ рассматривает возможность ограничения рисков банковского кредитования физлиц
29 ноябрь 2017 (13:22)
УрБК, Москва, 29.11.2017. ЦБ РФ рассматривает возможность ограничения рисков банковского кредитования населения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление зампреда Банка России Василия Поздышева на встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной АРБ.
«В общем и целом кредиты физическим лицам за 10 месяцев выросли на 9,8%. То есть вот такая динамика уже заставляет нас начинать думать о том, не стоит ли начать дополнительно ограничивать с точки зрения коэффициентов риска, повышения коэффициентов риска темпы роста кредитов физическим лицам», — сказал В. Поздышев.
Он уточнил, что за 10 месяцев кредиты предприятиям нефинансового сектора выросли на 2,9%. «Нам бы хотелось видеть более сбалансированную структуру, более сбалансированный рост между двумя сегментами кредитования — предприятий и граждан», — отметил зампред ЦБ.
«В общем и целом кредиты физическим лицам за 10 месяцев выросли на 9,8%. То есть вот такая динамика уже заставляет нас начинать думать о том, не стоит ли начать дополнительно ограничивать с точки зрения коэффициентов риска, повышения коэффициентов риска темпы роста кредитов физическим лицам», — сказал В. Поздышев.
Он уточнил, что за 10 месяцев кредиты предприятиям нефинансового сектора выросли на 2,9%. «Нам бы хотелось видеть более сбалансированную структуру, более сбалансированный рост между двумя сегментами кредитования — предприятий и граждан», — отметил зампред ЦБ.
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