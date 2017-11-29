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КНДР запустила баллистическую ракету

Северная Корея запустила еще одну баллистическую ракету. Ее тип пока не установлен. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.



Отмечается, что пуск осуществлен в провинции Пхеннан-Намдо. Ракета полетела на восток. Военные Южной Кореи и США анализируют ситуацию.



В последний раз ракета с территории КНДР была запущена в сентябре.

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