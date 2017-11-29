Дайджест
КНДР запустила баллистическую ракету
29 ноябрь 2017 (12:55)
Северная Корея запустила еще одну баллистическую ракету. Ее тип пока не установлен. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.
Отмечается, что пуск осуществлен в провинции Пхеннан-Намдо. Ракета полетела на восток. Военные Южной Кореи и США анализируют ситуацию.
В последний раз ракета с территории КНДР была запущена в сентябре.
Отмечается, что пуск осуществлен в провинции Пхеннан-Намдо. Ракета полетела на восток. Военные Южной Кореи и США анализируют ситуацию.
В последний раз ракета с территории КНДР была запущена в сентябре.
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