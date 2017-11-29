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Портал Collider назвал лучшие комедии XXI века

Кинокритики портала Collider составили список лучших комедий, вышедших на экраны за последние 17 лет. В перечень вошли 35 фильмов. Об этом сообщает портал «Лента.ру».



Среди главных комедий XXI века оказались три мультфильма — «Лего. Фильм», «Отряд «Америка»: Всемирная полиция» и «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек». Кинокритики отметили ленты Эдгара Райта с Саймоном Пеггом и Ником Фростом в главных ролях, «Зомби по имени Шон» и «Типа крутые легавые», а также его работу «Скотт Пилигрим против всех». В список включили и супергеройский боевик 2017 года «Тор: Рагнарек».

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