Дайджест
Портал Collider назвал лучшие комедии XXI века
29 ноябрь 2017 (12:55)
Кинокритики портала Collider составили список лучших комедий, вышедших на экраны за последние 17 лет. В перечень вошли 35 фильмов. Об этом сообщает портал «Лента.ру».
Среди главных комедий XXI века оказались три мультфильма — «Лего. Фильм», «Отряд «Америка»: Всемирная полиция» и «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек». Кинокритики отметили ленты Эдгара Райта с Саймоном Пеггом и Ником Фростом в главных ролях, «Зомби по имени Шон» и «Типа крутые легавые», а также его работу «Скотт Пилигрим против всех». В список включили и супергеройский боевик 2017 года «Тор: Рагнарек».
Среди главных комедий XXI века оказались три мультфильма — «Лего. Фильм», «Отряд «Америка»: Всемирная полиция» и «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек». Кинокритики отметили ленты Эдгара Райта с Саймоном Пеггом и Ником Фростом в главных ролях, «Зомби по имени Шон» и «Типа крутые легавые», а также его работу «Скотт Пилигрим против всех». В список включили и супергеройский боевик 2017 года «Тор: Рагнарек».
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