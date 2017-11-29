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На Украине задержали сообщников террористов ИГ

Сотрудники прокуратуры Киевской области и Службы безопасности Украины (СБУ) задержали группу лиц, которые наладили канал нелегальной миграции с помощью изготовления поддельных документов. Они причастны к деятельности террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщила «Украинской правде» пресс-секретарь СБУ Лариса Сарган.



По ее словам, в группу входят граждане азиатских стран и России, а также местные жители, которые исповедуют радикальный ислам. Она добавила, что задержанные получали шесть тысяч долларов за нелегальную переправку украинцев и иностранцев в страны Западной Европы.



«В стоимость так называемой услуги входит изготовление паспорта гражданина Украины для выезда за границу и обычного паспорта, организация беспрепятственного прохождения пограничного контроля во время пересечения границы путем предоставления инструкций и указаний», — рассказала Сарган.

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