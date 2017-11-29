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Банк России передал «ФК Открытие» под управление УК ФКБС

УрБК, Москва, 29.11.2017. Банк России возложил функции временной администрации по управлению ПАО Банк «ФК Открытие» на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (УК ФКБС), следует из сообщения на сайте регулятора.



Соответствующий приказ ЦБ РФ датирован сегодняшним числом. Теперь УК ФКБС получит право менять размер уставного капитала, формировать органы управления банка, прекращать или менять характер обязательств перед субординированными кредиторами и проводить корпоративные процедуры.



«Данные меры позволят в более короткие сроки завершить процедуры по докапитализации банка и вывести его в режим соблюдения общих регулятивных требований Банка России», — указано в сообщении ЦБ РФ.

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