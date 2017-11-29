Кризис
За октябрь 2017 года вклады в Сбербанке сократились на 37,8 млрд рублей
29 ноябрь 2017 (12:08)
Объем вкладов в Сбербанке снижается третий месяц подряд, причем в октябре он оказался лидером среди российских банков по сокращению данного показателя, а по итогам трех месяцев — с августа по октябрь — занял второе место сразу после санируемого «ФК Открытие», свидетельствует отчетность банков, размещенная на сайте ЦБ.
Как отмечает «Прайм», за октябрь вклады в Сбербанке сократились на 37,8 млрд руб., за сентябрь — на 48,5 млрд руб., за август — на 34,9 млрд руб., итого за август-октябрь — на 121,3 млрд руб., или на 1,1%.
У банка «ФК Открытие» сокращение за три месяца составило 153,4 млрд руб., или 28,5%, однако за октябрь — лишь 3,5 млрд руб. На третьем месте санируемый Бинбанк, вклады в котором за август-октябрь сократились на 80 млрд руб., или на 14,4%, а за октябрь — на 2,8 млрд руб. Четвертым стал Промсвязьбанк (сокращение на 29,2 млрд руб. или 7,3%).
В целом по российскому банковскому сектору за август-октябрь вклады сократились на 101,6 млрд руб., причем показатель снижался все три месяца подряд.
«Это сокращение обусловлено, в первую очередь, переоценкой валютных вкладов и, в меньшей степени, сокращением валютных вкладов. Вклады в рублях за три месяца выросли на 145,1 млрд руб., вклады в иностранной валюте в пересчете на доллары сократились на 1,5 млрд долл., а в пересчете на рубли — на 246,7 млрд руб. За три месяца доллар девальвировал относительно рубля на 3,2%», — пояснил динамику начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Как отмечает «Прайм», за октябрь вклады в Сбербанке сократились на 37,8 млрд руб., за сентябрь — на 48,5 млрд руб., за август — на 34,9 млрд руб., итого за август-октябрь — на 121,3 млрд руб., или на 1,1%.
У банка «ФК Открытие» сокращение за три месяца составило 153,4 млрд руб., или 28,5%, однако за октябрь — лишь 3,5 млрд руб. На третьем месте санируемый Бинбанк, вклады в котором за август-октябрь сократились на 80 млрд руб., или на 14,4%, а за октябрь — на 2,8 млрд руб. Четвертым стал Промсвязьбанк (сокращение на 29,2 млрд руб. или 7,3%).
В целом по российскому банковскому сектору за август-октябрь вклады сократились на 101,6 млрд руб., причем показатель снижался все три месяца подряд.
«Это сокращение обусловлено, в первую очередь, переоценкой валютных вкладов и, в меньшей степени, сокращением валютных вкладов. Вклады в рублях за три месяца выросли на 145,1 млрд руб., вклады в иностранной валюте в пересчете на доллары сократились на 1,5 млрд долл., а в пересчете на рубли — на 246,7 млрд руб. За три месяца доллар девальвировал относительно рубля на 3,2%», — пояснил динамику начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
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