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«Уральские авиалинии» подписали соглашение об использовании IT-решений Lufthansa Systems

29 ноябрь 2017 (11:55)

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2017. «Уральские авиалинии» подписали долгосрочное соглашение с компанией Lufthansa Systems об использовании программного обеспечения NetLine и Lido/Flight 4D. Об этом сообщает пресс-служба российской авиакомпании.

NetLine — это интегрированная IT-платформа, позволяющая эффективно планировать и управлять производственной деятельностью.

Lido/Flight 4D — обеспечивает расчет оптимального маршрута полета для каждого рейса с учетом погодных условий, текущей ситуации в воздушном пространстве и других ограничений.

«В условиях растущего пассажиропотока и увеличения парка воздушных судов авиакомпании необходимы новейшие технологии для управления операционными процессами. Платформа NetLine позволяет смоделировать различные производственные и управленческие решения и оценить финансовые последствия с целью выбрать оптимальный вариант действий в любой ситуации», — говорится в сообщении.

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