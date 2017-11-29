Новости дня
«Уральские авиалинии» подписали соглашение об использовании IT-решений Lufthansa Systems
29 ноябрь 2017 (11:55)
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2017. «Уральские авиалинии» подписали долгосрочное соглашение с компанией Lufthansa Systems об использовании программного обеспечения NetLine и Lido/Flight 4D. Об этом сообщает пресс-служба российской авиакомпании.
NetLine — это интегрированная IT-платформа, позволяющая эффективно планировать и управлять производственной деятельностью.
Lido/Flight 4D — обеспечивает расчет оптимального маршрута полета для каждого рейса с учетом погодных условий, текущей ситуации в воздушном пространстве и других ограничений.
«В условиях растущего пассажиропотока и увеличения парка воздушных судов авиакомпании необходимы новейшие технологии для управления операционными процессами. Платформа NetLine позволяет смоделировать различные производственные и управленческие решения и оценить финансовые последствия с целью выбрать оптимальный вариант действий в любой ситуации», — говорится в сообщении.
NetLine — это интегрированная IT-платформа, позволяющая эффективно планировать и управлять производственной деятельностью.
Lido/Flight 4D — обеспечивает расчет оптимального маршрута полета для каждого рейса с учетом погодных условий, текущей ситуации в воздушном пространстве и других ограничений.
«В условиях растущего пассажиропотока и увеличения парка воздушных судов авиакомпании необходимы новейшие технологии для управления операционными процессами. Платформа NetLine позволяет смоделировать различные производственные и управленческие решения и оценить финансовые последствия с целью выбрать оптимальный вариант действий в любой ситуации», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Уральские авиалинии» и Lufthansa Technik AG отметили 10-летие сотрудничества
- ОАО «Уральские авиалинии» опровергло причастность к учебным центрам, подозреваемым в подделке документов
- Авиапарк «Уральских авиалиний» пополнился еще одним Airbus 321
- Авиапарк ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» пополнился Airbus 321
- «Уральские авиалинии» запустили рейс Москва — Киев
Loading...