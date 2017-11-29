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Владельцы UC Rusal и «Норникеля» прекратили переговоры о слиянии

УрБК, Москва, 29.11.2017. Олег Дерипаска и Владимир Потанин прекратили переговоры о слиянии компаний UC Rusal и «Норникеля», рассказал в интервью «Ведомостям» президент и основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин.



«Мы с Олегом сошлись, что UC Rusal и «Норникель» — разные предприятия и разные компании, и какой-либо синергии между ними не видно. Поэтому они будут в среднесрочной перспективе самостоятельно развиваться», — рассказал В. Потанин.



Представитель Олега Дерипаски сообщил изданию, что доля в «Норникеле» всегда рассматривалась как стратегическая инвестиция, и эта позиция не менялась.



По словам Владимира Потанина, слияние компании он обсуждал с Олегом Дерипаской летом. Однако тот ответил, что «больше видит синергии между UC Rusal и En+, и что он думает скорее в направлении, как консолидировать эту цепочку на базе En+».



«Он рассказал о том, что он собирается делать IPO, и по итогам вы видите — Glencore меняет часть своих акций в UC Rusal на En+», — добавил президент «Норникеля».



В целом идея объединить компании зародилась почти 10 лет назад. В 2007 году Владимир Потанин начал раздел бизнеса с Михаилом Прохоровым. Предполагалось, что он выкупит блокирующий пакет «Норникеля», однако упустил его в итоге. Весной 2008 года о покупке объявила UC Rusal. Компания не скрывала свою цель — объединиться с «Норникелем». Таким образом планировалось создать крупнейшую российскую горно-металлургическую компанию.

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