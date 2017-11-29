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В Туринске механика МУП ЖКХ «Теплосеть» будут судить за халатность

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2017. В Туринске направлено в суд уголовное дело в отношении работника МУП ЖКХ «Теплосеть», из-за халатности которого жительница города получила травмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По данным надзорного органа, с 28 по 31 июля 2017 года механик МУП ЖКХ «Теплосеть» руководил бригадой, которая ремонтировала тепловую сеть по улице Путейцев. Работники выкопали траншею с земляным валом между домами № 15 и 17.



«По окончании рабочего дня механик в нарушение требований законодательства не обеспечил траншею ограждением и освещением. В период времени с 22.00 до 24.00 29 июля 2017 года местная жительница возвращалась домой, следуя в темное время суток на неосвещенном участке между домами № 15 и 17 по улице Путейцев города Туринска. Не увидев в связи с отсутствием освещения и ограждения траншею, она в нее упала», — сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.



В результате падения женщина сломала руку и получила другие травмы, которые эксперт оценил как причинившие средней тяжести вред здоровью.



Вину в совершении инкриминируемого деяния механик муниципального предприятия признал полностью. Прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действий руководителя бригады, по результатам рассмотрения которых было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». Санкция статьи предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов либо исправительных работ на срок до 1 года.

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