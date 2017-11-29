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В Екатеринбурге неизвестные совершили нападение на салон «Связного»

29 ноябрь 2017 (10:54)

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2017. В Екатеринбурге неизвестные напали на салон «Связного» на улице Титова. Информацию УрБК подтвердили в пресс-группе городского УМВД.

«Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции № 12 в 09.30. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — прокомментировали в пресс-группе городского УМВД.

Пока нет информации о том, что салон ограбили. По предварительным данным, неизвестные только разбили витрину, отметили в УМВД.

Напомним, в Екатеринбурге в последние месяцы происходила целая серия ограблений салонов сотовой связи. Чаще всего злоумышленники нападают на «Связной» и «Евросеть».

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