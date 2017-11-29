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Минздрав РФ сэкономил 4 млрд рублей на закупках препаратов против ВИЧ

УрБК, Москва, 29.11.2017. За девять месяцев 2017 года Минздрав РФ сэкономил более 4 млрд руб. на закупках антиретровирусных (АРВ) препаратов, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на III Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.



По ее словам, сэкономить бюджетные средства удалось за счет централизации закупок, ведения федерального реестра ВИЧ-инфицированных и других мер.



«Достичь таких результатов позволило внедрение эффективных механизмов снижения цен на антиретровирусные препараты и в первую очередь централизация закупок АРВП на федеральном уровне, внедрение Федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, что за девять месяцев 2017 года позволило сэкономить более 4 млрд руб. бюджета Российской Федерации», — цитирует министра сайт Минздрава РФ.



В результате в России «практически удалось остановить вертикальную передачу ВИЧ», считает В. Скворцова. По данным Минздрава, за последние 10 лет показатель сократился в 3,5 раза, до 1,7%.



В целом охват АРВ-терапией всех лиц с ВИЧ-инфекцией, находящихся под диспансерным наблюдением, за девять месяцев 2017 года увеличился до 46%, а в 14 регионах — до более чем 60%, следует из доклада министра. Тестирование на ВИЧ за девять месяцев прошли более 30 млн человек или 20,5% населения России.

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