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«МегаФон» установил базовые станции LTE в трех уральских городах

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2017. Специалисты «МегаФона» установили дополнительные базовые станции LTE в Алапаевске, Артемовском, Красноуральске. Об этом сообщает пресс-служба компании на Урале.



«Это обеспечит более быструю загрузку данных и мгновенный отклик интернет-страниц абонентов. Телеком-эксперты также поработали над качеством связи и расширили зону действия устойчивого мобильного сигнала в Нижнем Тагиле, Березовском, Буланаше, Тугулыме, поселке Юшала и в деревне Кокшарова Камышловского района.



Работы прошли и в столице Урала: на Уралмаше, Эльмаше, в Юго-Западном районе, возле КРК «Уралец» и драмтеатра, на ВИЗе, на Кольцовском тракте в микрорайоне «Светлый», «Компрессорный» — «МегаФон» улучшил покрытие 4G-сети и увеличил зону обслуживания объектов связи в 3G-стандарте», — говорится в сообщении.



«За последние три месяца мы провели серьезную работу по модернизации сети 2,3 поколений и строительству 4G сети в Свердловской области. Суммарно мы построили и переоборудовали несколько десятков базовых станций, обновили программное обеспечение, расширили емкость сети, чтобы еще большее количество абонентов могло одновременно получать качественную связь и быстрый интернет», — отметил технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.

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