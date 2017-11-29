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Продавцов стеклоомывающей жидкости в Свердловской области оштрафовали на 390 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2017. С начала 2017 года Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверило 106 объектов розничной торговли, осуществляющих продажу стеклоомывающих жидкостей. В семи объектах выявлена реализация продукции, не соответствующей установленным требованиям, сообщает пресс-служба ведомства.



Из 45 отобранных проб стеклоомывающей продукции 9 проб не соответствовали требованиям к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам по показателю «метанол». Отмечалось превышение норматива более чем в 10 раз (изготовители ООО «Байкал Аква», г. Екатеринбург; ООО «Альмэкс», г. Москва; ООО «ИнтерТорг» г. Москва; ООО «ТД Вымпелторг», г. Москва; ООО «Регион-С», Нижегородская область, г. Дзержинск).



В отношении продавцов продукции, не соответствующей требованиям безопасности, в настоящее время вынесено шесть постановлений о назначении наказания в виде штрафов на общую сумму 391 тыс. руб., конфисковано 219,8 л стеклоомывающей жидкости.



Кроме того, в отношении производителей стеклоомывающей жидкости в настоящее время вынесено два постановления о назначении наказания в виде штрафов на общую сумму 450 тыс. руб. и вынесено одно постановление о прекращении действия свидетельства о государственной регистрации.

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