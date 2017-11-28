Жители Екатеринбурга жалуются на очереди в отделениях налоговой инспекции

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2017. Жители Екатеринбурга жалуются на очереди в районных инспекциях Федеральной налоговой службы в преддверии окончания срока уплаты имущественных налогов для физических лиц.Обычно в ИФНС обращаются граждане, которые не получили вовремя извещения об уплате налогов или не согласны с начисленной суммой.Ранее в Управлении ФНС Свердловской области призвали жителей области поторопиться и оплатить налоги.«1 декабря срок уплаты заканчивается, и в течение очень короткого времени мы проведем мониторинг и определим круг лиц, которые не заплатили налог в установленный период. Как показывает статистика, таких граждан в Екатеринбурге значительное количество, где-то порядка 30%. Конечно, не факт, что они это делают умышленно: кто-то не успел, кто-то не дошел в налоговые органы, кто-то находится в отъезде, а кто-то оставил все эти дела на последний день. И наша задача — донести до граждан всю необходимую информацию и напомнить им об этой обязанности», — сказал заместитель руководителя ведомства Александр Белоглазов.