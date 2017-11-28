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Прокуратура добилась увольнения по отрицательным мотивам начальника отделения УМВД России по Екатеринбургу
28 ноябрь 2017 (17:52)
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2017. В Екатеринбурге в связи с утратой доверия уволен начальник отделения № 4 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД. Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры РФ.
Установлено, что 8 ноября 2017 года полицейский предложил представителю организации за 500 тыс. руб. способствовать прекращению уголовного дела, хотя реальной возможности выполнить обещанное не имел. При получении денежных средств за совершение действий, которые не входили в круг его служебных обязанностей, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
В настоящее время следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, в крупном размере».
По результатам проверки прокуратура города в адрес руководителя УМВД России по Екатеринбургу внесла представление с требованием устранения нарушений антикоррупционного законодательства.
Руководство городской полиции уволило начальника отделения № 4 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в связи с утратой доверия.
Установлено, что 8 ноября 2017 года полицейский предложил представителю организации за 500 тыс. руб. способствовать прекращению уголовного дела, хотя реальной возможности выполнить обещанное не имел. При получении денежных средств за совершение действий, которые не входили в круг его служебных обязанностей, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
В настоящее время следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, в крупном размере».
По результатам проверки прокуратура города в адрес руководителя УМВД России по Екатеринбургу внесла представление с требованием устранения нарушений антикоррупционного законодательства.
Руководство городской полиции уволило начальника отделения № 4 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в связи с утратой доверия.
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