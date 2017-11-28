Долги «привязали» свердловчан

В Свердловской области с каждым годом растет объем задолженности жителей региона. По данным регионального УФССП, жители стали чаще игнорировать платежи по кредитам, алиментам и за коммунальные услуги. При этом зачастую низкая платежная дисциплина отличает вполне обеспеченных людей, отмечают и в ФССП, и в ФНС. Косвенно это подтверждает эффективность в регионе такой меры взыскания, как ограничение должникам права на выезд за границу.За 10 месяцев 2017 года судебные приставы Свердловской области получили почти 2 млн исполнительных производств (ИП) на общую сумму 272,2 млрд руб. против 1,8 млн ИП на сумму 228,5 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Таким образом, средняя сумма задолженности по одному ИП за год выросла на 11% — со 125 тыс. руб. в прошлом году до 138,8 тыс. руб. в этом.По словам руководителя Управления федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области Владимира Осьмака, чаще всего свердловчане копят задолженность не по штрафам или налогам, а по кредитам, алиментам и коммунальным платежам.«Может показаться, что большая часть исполнительных производств относится к взысканию налогов, но почти две трети суммы — это как раз взыскания, которые мы производим в интересах граждан и юридических лиц», — прокомментировал главный судебный пристав Свердловской области в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.Так, по сравнению с прошлым годом сумма взысканий по задолженности за услуги ЖКХ в регионе выросла сразу в 1,5 раза и достигла 3,75 млрд руб. Сумма соразмерна взысканной за 10 месяцев задолженности по налогам и сборам — 3,5 млрд руб.При этом уже не в первый раз сотрудники различных ведомств отмечают, что крупные долги зачастую накапливают обеспеченные люди.«Как ни странно, но у нас наблюдается парадоксальная ситуация: наши пенсионеры, ветераны, малоимущие и среднеобеспеченные граждане, живущие на одну зарплату или пенсию, исправно платят налоги. А граждане, передвигающиеся на дорогих иномарках, живущие в роскошных квартирах и обладающие другим дорогостоящим движимым и недвижимым имуществом, почему-то не считают необходимым платить соответствующие налоги. И, конечно же, мы в отношении таких собственников проводим целый комплекс мероприятий — от напоминаний о долгах до разъяснения последствий такого поведения. На сегодняшний день последствия за неуплату налогов могут быть достаточно серьезными», — прокомментировал заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Александр Белоглазов.Например, на прошлой неделе судебные приставы арестовали автомобиль марки BMW почетного консула Сейшельских островов Игоря Вожагова, который задолжал в сумме по кредитам, штрафам и за услуги ЖКХ свыше 2,5 млн руб. В тот же день МИД России снял дипломата с должности.В связи с этим одной из самых действенных мер, мотивирующих граждан погасить задолженность, оказывается ограничение на выезд за пределы РФ. За 10 месяцев 2017 года судебные приставы региона вынесли более 42 тыс. таких постановлений. При этом с 1 октября 2017 года минимальная сумма задолженности, с которой граждан можно ограничить в выезде за границу, выросла с 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Однако количество «невыездных» граждан не сократилось из-за нововведения.«Только за октябрь мы ограничили в преддверии новогодних праздников 9 тыс. граждан Свердловской области, в ноябре у нас ограничено на сегодняшний день 9 тыс. 700, и еще порядка 5 тыс. граждан в ноябре дополнительно будут ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации. Эта работа будет продолжаться до конца года, и в декабре мы не будем снижать темпы по ограничению права выезда. Все прекрасно понимают, что новогодние праздники, большие каникулы, и все хотят выезжать куда-то отдыхать», — пояснила заместитель руководителя Управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области Елена Сидорова.При этом нередко должники узнают об ограничении непосредственно в аэропорту перед вылетом. Поэтому дважды в год — во время майских и новогодних каникул — погасить задолженность можно перед вылетом.Напомним, что ранее в России вынесли сведения о задолженности по налогам из-под действия налоговой тайны. ФНС планировала запустить ресурс, на котором в открытом доступе будет опубликована информация о всех должниках по налоговым платежам. В результате любой человек сможет проверить наличие задолженности у любого гражданина или компании. Пока сайт так и не запустили, но в случае успеха он может стать жестким стимулом для «обеспеченных должников» избавиться от долгов.Пока что граждане могут узнать свой статус на сайте ФССП и ФНС.